Büyükşehir Giysi Merkezi sevindiriyor

Hiçbir ücret ödemeden, erkek, kadın ve çocuklara yönelik olarak ayrılan katlarda zevklerine göre seçim yapan aileler, mutlu bir şekilde merkezden ayrılıyor. Giysi Merkezi’nde en fazla da çocuklarının yüzü gülüyor. Bedenlerine uygun birbirinden güzel kıyafetlerin bulunduğu reyonları gezen çocuklar, bayramda giyecekleri kıyafetleri de almış olmanın zevkini çıkarıyor.

BEĞEN BEĞEN AL…

Ulus Anafartalar Caddesi’nde bulunan ve mağazadan farkı olmayan Giysi Yardım Merkezi’nden yıllık ortalama 700-800 ihtiyaç sahibi aile yararlanıyor. Giysi Yardım Merkezi’ne gelerek, yeni kıyafetlerin özenle düzenlendiği reyonlardan gönül rahatlığı içerisinde beğendikleri giysileri deneyip alabilen ailelere, merkez yetkileri de yardımcı oluyor.

Merkezi’de kadın, erkek ve çocuk çeşitleri olmak üzere “Hırka, yelek, bluz, tişört, kumaş pardösü, pijama takımı, iç çamaşır, triko kazak, manto, eşarp, mont, pantolon, fanila, kemer, gömlek, kaşkol, bere, eldiven, eşofman, ayakkabı” gibi birçok kıyafet yer alıyor. Öğrenciler için okul çantası ve aksesuarlarının da bulunduğu merkezde çocuklara, çeşitli oyuncaklar da veriliyor.