Büyükşehir sporda gurur kaynağı oldu
Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli branşlarda yetiştirdiği sporcular, ulusal ve uluslararasımüsabakalardaki başarılarıyla Ankara’nın olduğu kadar Türkiye’nin de göğsünü kabartıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ülkemizi başarıyla temsil eden sporcuları yetiştirerek, birbirinden yetenekli sporcuları da spor dünyasına kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 19 farklı branşta yetiştirdiği sporcularının başarılarıyla sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin de adını tüm dünyaya iftiharla duyuruyorlar.
EGO SPOR MADALYAYA DOYMUYOR
1978’de faaliyete geçen kulüp; ulusal müsabakalarda 70 altın, 54 gümüş, 61 bronz olmak üzere toplam 185 madalya kazanırken, uluslararası müsabakalarda da 9 altın, 9 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 29 madalyayı Türkiye’ye getirerek, göğüsleri kabartıyor. 2009’dan bu yana faaliyet gösteren EGO Spor, 3 bin 635’i lisanslı olmak üzere toplam 5 bin 384 aktif sporcusuyla adından sıkça söz ettiriyor. Ego Spor; atletizmden badmintona, judodan karateye, bokstan güreşe, taekwondodan satranca, yüzmeden kick-boksa, bocceden dart ve bowlinge kadar birçok spor dalında sporcu yetiştiriyor. Sincan Kapalı Spor Salonu ve 19 Mayıs Stadı’nda faaliyet gösteren EGO Spor; titiz ve yoğun bir çalışma temposuna da ev sahipliği yapıyor.
DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI ÇIKIYOR
2011 yılından beri ASKİ Spor’da güreşerek 3 Avrupa, 2 Dünya Şampiyonluğu’nun yanı sıra Olimpiyat zaferini de ekleyen Taha Akgül, yine Büyükşehir’in yetiştirdiği milli sporculardan sadece biri. 3 kez Dünya şampiyonluğu elde eden milli güreşçi Rıza Kayaalp de adını altın harflerle tarihe yazdıranlardan... BUGSAŞ Spor’un bünyesinde yer alan futbol takımı da güçlü altyapısıyla yeşil sahalardaki yükselişini sürdürerek, Türk sporuna donanımlı futbolcular yetiştiriyor.
ENGEL TANIMAYAN SPORCULAR
19 branşta yetişen sporcular kadar engelli sporcuların da yer aldığı EGO Spor; işitme engelliler, bedensel engelliler ve görme engelliler branşlarında da birçok sporcuyu titiz ve yoğun bir çalışma temposunda yetiştiriyor. Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda; güreş, serbest ve grekoromen branşlarında altın madalyanın sahibi olan İlhan Çıtak, EGO Spor’un yetiştirdiği efsane sporculardan. Atletizm branşında 400 metrede olimpiyat tarihinin rekorunu kırarak Türkiye’ye altın madalya kazandıran isim ise Yasin Süzen. Spor dünyasına önemli isimler kazandırmaya devam eden ve çekiç atma branşında gümüş madalya sahibi olan milli atlet Muhammed Çakır’ı da yetiştiren Büyükşehir Belediyesi, birçok sporcuyu hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtmayı sürdürüyor.
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