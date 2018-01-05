Büyükşehir sporda gurur kaynağı oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ülkemizi başarıyla temsil eden sporcuları yetiştirerek, birbirinden yetenekli sporcuları da spor dünyasına kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 19 farklı branşta yetiştirdiği sporcularının başarılarıyla sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin de adını tüm dünyaya iftiharla duyuruyorlar.

EGO SPOR MADALYAYA DOYMUYOR

1978’de faaliyete geçen kulüp; ulusal müsabakalarda 70 altın, 54 gümüş, 61 bronz olmak üzere toplam 185 madalya kazanırken, uluslararası müsabakalarda da 9 altın, 9 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 29 madalyayı Türkiye’ye getirerek, göğüsleri kabartıyor. 2009’dan bu yana faaliyet gösteren EGO Spor, 3 bin 635’i lisanslı olmak üzere toplam 5 bin 384 aktif sporcusuyla adından sıkça söz ettiriyor. Ego Spor; atletizmden badmintona, judodan karateye, bokstan güreşe, taekwondodan satranca, yüzmeden kick-boksa, bocceden dart ve bowlinge kadar birçok spor dalında sporcu yetiştiriyor. Sincan Kapalı Spor Salonu ve 19 Mayıs Stadı’nda faaliyet gösteren EGO Spor; titiz ve yoğun bir çalışma temposuna da ev sahipliği yapıyor.