Büyükşehir’den 8 yeni park

Böylelikle Başkent’te kişi başına düşen yeşil alan miktarı, 20 metrekarenin üzerine çıktı.

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki Çukurambar’a engelsiz olarak yapılan Görme Engelliler, Ayyıldız parkları ile İncek ve Batıkent Milli İrade parklarının yanı sıra Şereflikoçhisar, Kalecik, Evren gibi uzak ilçelerle birlikte, 2016’da toplam 8 yeni park açtı, 3 alanın da düzenlemesini yaptı. Belediye parklara 14 bin 542 ağaç, 709 bin 650 çalı ve 16 bin adet çiçek dikti.

İLHAN CAVCAV’IN ADI PARKTA YAŞAYACAK

Çankaya Belediyesi yeni parklarından birisine İlhan Cavcav adını veriyor. Park, Çayyolu Koru Mahallesi’nde hayata geçecek. Türk sporuna yarım asır hizmet etmiş olan Gençlerbirliği Spor Klübü’nün efsane başkanı İlhan Cavcav’ın adı Koru Mahallesi’nde yapılacak parkta yaşayacak.

Toplam alanı 9 bin metrekarelik park, yaklaşık 8 bin metrekarelik yeşil alana sahip olacak. Parka, ilk kez Çankaya Belediyesi tarafından Ankara’ya kazandırılan, 2 biyolojik gölet yapılacak. Yeşil dokusuyla bölge halkına hizmet edecek park, efsane spor adamının adını da yeni nesillere aktaracak.