Büyükşehir’den Ankara turu…

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce Ankaralı’ya, ‘yaşadıkları şehri tanıtmak’ amacıyla kentin tarihi, turistik ve kültürel bölgelerini, rekreasyon alanlarıyla büyük projelerini gezdirip, unutulmaz bir gün yaşatıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, toplam 40 otobüsle, Ankara’nın 20 ayrı noktasına geziler düzenlediklerini belirterek, “2,5 yılda 120 bin vatandaşımıza Ankara’yı gezdirdik. Bu yılın 8 ayında da 46 bin 569 kişiye şehrimizi gezdirdik. Bu tanıtım gezilerimize, tüm Başkentlileri davet ediyoruz, bekliyoruz” dedi. “Konu komşu, dost akraba, herkesin, Ankara’yı daha yakından tanımasını istiyoruz” diyen Başkan Gökçek, şunları söyledi: “Dünyaya örnek Başkentimizde gerçekleşen büyük değişimi görmeleri için tüm Ankaralıları, tanıtım gezilerimize davet ediyoruz. Büyük küçük herkese çağrım; dilediğiniz zaman bir araya gelin, mahallenizin muhtarları veya sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla Ankara Tanıtım Daire Başkanlığı’nı telefonunu arayarak başvuruda bulunun. Biz de Ankara’da size tanıtım için gezi düzenleyelim. Geziye katılanları sabah saatlerinde alıp, akşama kadar değişik yerlere götürüyoruz. Ankara’nın en büyük projelerinden olan ANKAPARK’ı gezdiriyoruz, eğlendiriyoruz. Güzel bir Ankara turu yaptırıyoruz. Herhangi bir şekilde ücret ödemeden vatandaşlarımız, bu hizmetlerimizden rahatlıkla yararlanabilirler.”

TUR ŞİRKETLERİNİ ARATMAYAN HİZMET

Özellikle Ankara’yı yeterince tanımayan çevre ilçeler ve mahalleler (köyler) başta olmak üzere, Başkent’in dört bir tarafındaki onbinlerce Başkentli, Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtım otobüsleriyle ücretsiz olarak ANKAPARK’tan Hacı Bayram’a, Ankara Kalesi’nden Anıtkabir’e, kentteki değişik rekreasyon alanlarından Çamlıdere’deki Şeyh Semerkandi Türbesi’ne, Kızılcahamam Soğuksu Parkı’ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Camii’ne kadar şehrin dört bir tarafını gezme, bilgilenme ve eğlenme gibi pek çok ayrıcalıkla, unutamayacakları anılar biriktiriyor, yaşadıkları şehrin tadına varıyor.