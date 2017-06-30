Büyükşehir’in yaz okullarında tatil zamanı

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı 9 farklı aile yaşam merkezinde bulunan çocuk kulüpleri ve gençlik merkezlerinde açılan yaz okullarında öğrencilere hem eğlenceli hem de eğitici aktivite seçenekleri sunuluyor. Çubuk’tan Mamak’a, Pursak’lardan Sincan’a kadar kentin dört bir tarafında çocuklar ve gençlerin buluşma adresi olan merkezlerde haftanın 7 günü ücretsiz hizmet veriliyor. Yeni eğitim-öğretim yılı başlayana kadar sürecek olan yaz okullarında voleybol, basketbol, futbol, badminton, karate-do, yüzme gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra diksiyon, koro, kent gezileri, halk oyunları gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunuyor.

Sınavı geçtiler sertifikalarını aldılar

Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu 10. Kemer sınavını başarıyla tamamladı. Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde yapılan sınavda 94 öğrenci bir üst kemere geçmek için ter döktü. Düzenlenen kemer sınavında kuşaklarını bağlayan sporcular, sertifikalarını almaya hak kazandı. Sayokan’ın Mamak’ta öğreniliyor olmasının önemine değinen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bir ülkenin sanatı, sporu aynı zamanda o toplumun tarihi mirasının aynasıdır. Sayokanı sadece bir spor branşı ya da kulübü olarak görmek doğru değildir. İçinde milletimize, tarihimize ait değerleri barındıran bir savaş sanatıdır” dedi.