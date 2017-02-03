Buz kraliçelerinin başarısı
Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Senkronize Buz Takımı sporcuları, Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası’nda Türkiye 3’üncüsü oldu.
Şampiyonlar, Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Kıvanç Hürdoğan antrenörleri ve velileri eşliğinde Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret ederek, teşekkür etti. Karnelerini Başkan Yaşar’a göstererek mutluluklarını paylaşan sporcular, spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Yaşar’a çiçek takdim etti.
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