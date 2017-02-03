Buz kraliçelerinin başarısı

Ziraat Marka Değerini En Fazla Arttıran Banka

Bağımsız marka değerleme ve strateji danışmanlık şirketi Brand Finance’in “Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2017” araştırması sonuçlarına göre Ziraat Bankası bir önceki yıla göre sıralamada 23 basamak birden yükselerek Türkiye’nin marka değeri en çok yükselen banka markası oldu.