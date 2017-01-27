By Pass’ta estetik devri

Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Haşmet Bardakçı, bacaklarda bypass kesisine son veren “ses dalgası” yönteminin sayısız avantajı olduğunu bildirdi.

Kalp cerrahı olan Prof. Dr. Haşmet Bardakçı, koroner bypass operasyonlarında kullanılmak üzere geliştirilen yeni yönteme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu ameliyatların, hasta açısından en sıkıntılı aşamalarından birinin bacak veya koldan damar alınması işlemi olduğunu söyleyen Prof. Bardakçı, “Çünkü damarı alabilmek için 40-50 santimetrelik bazen de bacaklarda boylu boyunca bir kesi açılması gerekiyor. Zira bu kesiler nedeniyle hem hastanın günlük yaşama dönmesi daha uzun zaman alıyor, hem de estetik ve psikolojik yönden kaygı yaratabiliyor” dedi.