Çalışanlar için Dünyagöz’le protokol

Kahramankazan Belediyesi ve Dünyagöz Hastanesi arasında imzalanan protokolle, belediye personeli ile birinci derece yakınlarının göz sağlığı alanında uzman hekimlere emanet edildi. Protokole göre, belediye personelinin ve birinci derece yakınlarının gözsağlı alanında eksiksiz teşhis, tetkik ve tedavi hizmeti sunan Dünyagöz Ankara’nın deneyimli hekimlerine emanet edildi. Başkan Ertürk imza töreninin ardından, hastane hakkında bilgi aldı ve rutin göz muayenesinden geçti.