Çalışanlar için Dünyagöz’le protokol
Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, belediye personelinin sağlığı açısından önemli bir protokole imza attı.
Kahramankazan Belediyesi ve Dünyagöz Hastanesi arasında imzalanan protokolle, belediye personeli ile birinci derece yakınlarının göz sağlığı alanında uzman hekimlere emanet edildi. Protokole göre, belediye personelinin ve birinci derece yakınlarının gözsağlı alanında eksiksiz teşhis, tetkik ve tedavi hizmeti sunan Dünyagöz Ankara’nın deneyimli hekimlerine emanet edildi. Başkan Ertürk imza töreninin ardından, hastane hakkında bilgi aldı ve rutin göz muayenesinden geçti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.