Çamlıdere Festivali’nde Orta Asya rüzgarları esti

Geleneksel ‘Çamlıdere Festivali’ bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Davullu zurnalı eğlencelerle başlayan festivalin ilk gününde büyük bir ateş yakılarak, etrafında Sinsin oyunu oynandı ve köçek dansı yapıldı. Havai fişeklerin gökyüzünü renklendirdiği festivale AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İki gün süren festivalin açılışında konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, “Geleneklerimizin yaşatılması çok önemli. Bizim köyde de Sinsin oyunu oynanırdı, hala oynanıyor. Kökeninin de Orta Asya’ya kadar dayandığı rivayet ediliyor. Topluca yapılan aktiviteler bizim hukukumuzu, kardeşlik bilincimizi diri tutan, ayakta tutan şeyler” dedi.

50 YILDIR SÜRÜYOR

Festivalde Sinsin oyunu da oynayan Belediye Başkanı Hazım Caner Can ise, “Orta Asya’dan günümüze kadar Türkler örf, adet

ve geleneklerini sürdüre gelmiştir. Bunun bir parçası olan Çamlıdere de bu örf ve adetlerini 50 yıldır sürdürmektedir” diye konuştu. “Çamlıdere’de yapılan festivaller sıradan değil, Türkiye’ye ve Türk Cumhuriyetleri’ne damgasını vuracak festivallerden biridir” diyen Can, “Bir gün önceden Sinsin ile başlar, Sinsin gösterileriyle sürer. Bir sonraki gün ise Türk’ün ata sporu yağlı güreş ile devam eder. Ardından da yöresel folklor ve sanatçılarla süregelir” ifadesini kullandı.