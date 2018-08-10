Çamlıdere Festivali’nde Orta Asya rüzgarları esti
Çamlıdere Festivali, Orta Asya’dan günümüze uzanan örf ve adetleri Ankaralılar’a bir kez daha yaşattı. Davullu zurnalı eğlenceyle başlayan festivalde dev ateşin etrafında geleneksel Sinsin oyunu da oynandı.
Geleneksel ‘Çamlıdere Festivali’ bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Davullu zurnalı eğlencelerle başlayan festivalin ilk gününde büyük bir ateş yakılarak, etrafında Sinsin oyunu oynandı ve köçek dansı yapıldı. Havai fişeklerin gökyüzünü renklendirdiği festivale AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İki gün süren festivalin açılışında konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, “Geleneklerimizin yaşatılması çok önemli. Bizim köyde de Sinsin oyunu oynanırdı, hala oynanıyor. Kökeninin de Orta Asya’ya kadar dayandığı rivayet ediliyor. Topluca yapılan aktiviteler bizim hukukumuzu, kardeşlik bilincimizi diri tutan, ayakta tutan şeyler” dedi.
50 YILDIR SÜRÜYOR
Festivalde Sinsin oyunu da oynayan Belediye Başkanı Hazım Caner Can ise, “Orta Asya’dan günümüze kadar Türkler örf, adet
ve geleneklerini sürdüre gelmiştir. Bunun bir parçası olan Çamlıdere de bu örf ve adetlerini 50 yıldır sürdürmektedir” diye konuştu. “Çamlıdere’de yapılan festivaller sıradan değil, Türkiye’ye ve Türk Cumhuriyetleri’ne damgasını vuracak festivallerden biridir” diyen Can, “Bir gün önceden Sinsin ile başlar, Sinsin gösterileriyle sürer. Bir sonraki gün ise Türk’ün ata sporu yağlı güreş ile devam eder. Ardından da yöresel folklor ve sanatçılarla süregelir” ifadesini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.