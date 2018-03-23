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Çanakkale ruhunu sahnede yaşadılar

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü›nün Şinasi Sahnesi’nde düzenlediği 'Bir destandır Çanakkale’’ adlı oratoryoya ilgi yoğundu.

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Hürriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, yaptıkları canlandırmalarla adeta Çanakkale ruhunu yaşattı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, “Mustafa Kemal ve arkadaşları gibi hiç bitmeyen kahramanlarımız var. Çanakkale destanıyla başlayan mücadele azmi devam ediyor. Bu mücadele bugün 15 Temmuzda, Afrin’de kendini gösterdi. Çanakkale’de başlayan direniş destanı ve yarattığı o ruh artık her yerde” dedi. Hürriyet Anadolu Lisesi Müdürü Sellahattin Öztürk de, “Çanakkale imanın tekniği yendiği savaştır. Çanakkale hak ile batılın hilal ile hacın mücadelesidir. Türk milleti tarih boyunca hak davasının tarafı olmuş nerede bir zulme uğrayan görse ona yardım etmiştir” diye konuştu.

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