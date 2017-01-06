Çankaya’da 23 bin kişiye sağlık hizmeti

Mithatpaşa Caddesinde bulunan Çankaya Halk Sağlığı Merkezi ile semtlerde bulunan 4 sağlıkevinde, vatandaşlara evde sağlık, hasta nakli, ağız ve diş sağlığı, okullarda ve halk sağlığı merkezinde sağlık eğitimleri, birinci basamak sağlık ve hemşirelik hizmetleri gibi geniş bir çerçevede hizmet veren Çankaya Belediyesi, vatandaşların sağlık güvencesi olup olmadığına da bakmadı. Sağlığın en temel insan hakkı olması anlayışıyla ücretsiz sağlık hizmeti veren Belediye, 6 bin 588 doktor, 6 bin 205 diş hekimi, 3 bin 354 de birinci basamak hemşirelik hizmeti verdi. Ayda ortalama bin 345 vatandaşa bu hizmetleri sağlayan Belediye, çocukların erken yaşta edinmeleri gereken ağız ve diş sağlığı eğitimlerine de ağırlık verdi. Okullarda 1008 öğrenciye eğitim veren belediye bünyesinde görev yapan diş hekimleri, 629 çocuğa da ağız-diş sağlığını koruma amaçlı florlama işlemi yaptı.