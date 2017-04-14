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Çankaya’da 40 yıl sonra tapu sevinci

Kentsel dönüşüm kapsamında yer alan 50. Yıl, Dilekler ve Çamlıtepe Mahallesinin 291 hanesine 40 yıl sonra tapuları verildi.

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ilçe sınırlarında kentsel dönüşüm kapsamında yer alan 50. Yıl, Dilekler ve Çamlıtepe Mahallesinin 291 hanesine 40 yıl sonra tapu sevinci yaşattı. Yaklaşık 700 gecekondunun yer aldığı bölgede 163 kişi de evraklarını tamamlamasının ardından tapularına kavuşacak.

Çankaya Belediyesinin 50. Yıl Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında sahip olduğu 80 bin 900 metrekarelik alanda bulunan yaklaşık 700 gecekondunun yarısına yakınına tapuları verildi. Belediye aynı zamanda bölgede Maliye Hazinesine ait hisselerin devri için de gerekli girişimlerde bulunarak; devir işleminin gerçekleşmesi durumunda  bu alanda bulunan gecekondu sahiplerine de tapuları verilecek.

 

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