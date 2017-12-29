Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Çankaya’da amigurumi modası

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri’nin son dönem ilgi odağı olan kursu amigurumi (örgü bebek) kadınlardan yoğun ilgi gördü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sokullu, Bademlidere, Türkkonut, Ümitköy ve Mutlukent Çankaya Evlerinde verilen amigurumi eğitimleriyle kadınlar renk renk, boy boy oyuncak üretiyor.  Bebek, kardan adam, baykuş, kitap ayracı gibi çeşitlendirdikleri üretimler için bir tığ ve bir iplik kursiyerlere yetiyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitime her yaştan ve her profilden katılımcının olduğuna dikkat çeken eğitmenler, “Kimisi kendi çocuğu için yapıyor kimisi hediye etme amaçlı. Amaç ne olursa olsun insanlar burada yeni bir şey öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor” dedi.

Sokullu ve Bademlidere Çankaya Evlerinde  üretilen bebeklerin 27-28-29 Aralık tarihlerinde Taurus AVM’de satışa sunulacağını dile getiren yetkililer, “Yeni yıl öncesi sevdiklerine hediye almak isteyenler için stantlar açacağız. Renk renk bebeklerimizin sevdikleriniz için hem güvenilir hem sağlıklı hediyeler olacak” diye konuştular. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İsrail, evleri 123. kez yerle bir etti

İsrail, evleri 123. kez yerle bir etti

60 yıllık iki arkadaş kardeş olduklarını öğrendi

60 yıllık iki arkadaş kardeş olduklarını öğrendi

Garaja hurda olarak girdi ama...

Garaja hurda olarak girdi ama...

O şimdi bütün dünyanın tanıdığı biri

O şimdi bütün dünyanın tanıdığı biri

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Kritik toplantı sona erdi! Asgari ücret açıklandı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA