Çankaya’da amigurumi modası

Sokullu, Bademlidere, Türkkonut, Ümitköy ve Mutlukent Çankaya Evlerinde verilen amigurumi eğitimleriyle kadınlar renk renk, boy boy oyuncak üretiyor. Bebek, kardan adam, baykuş, kitap ayracı gibi çeşitlendirdikleri üretimler için bir tığ ve bir iplik kursiyerlere yetiyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitime her yaştan ve her profilden katılımcının olduğuna dikkat çeken eğitmenler, “Kimisi kendi çocuğu için yapıyor kimisi hediye etme amaçlı. Amaç ne olursa olsun insanlar burada yeni bir şey öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor” dedi.

Sokullu ve Bademlidere Çankaya Evlerinde üretilen bebeklerin 27-28-29 Aralık tarihlerinde Taurus AVM’de satışa sunulacağını dile getiren yetkililer, “Yeni yıl öncesi sevdiklerine hediye almak isteyenler için stantlar açacağız. Renk renk bebeklerimizin sevdikleriniz için hem güvenilir hem sağlıklı hediyeler olacak” diye konuştular.