Çankaya’dan Ekim’de üç yeni kreş

Yıldız’daki Masal Kalesi, Cebeci’deki Atlas ve Ata Mahallesi’ndeki Ata Gündüz Bakımevleri ekim ayında açılıyor. Kale şeklindeki mimarisi ve modern yapısıyla dikkat çeken Yıldızevler Mahallesi’ndeki Masal Kalesi Gündüz Bakımevi, yeni dönemde açılışı yapılacak ilk gündüz bakımevi olacak. 7 Ekim’de açılışı yapılacak ve Çankaya Belediyesinin en büyük kreşi olacak Masal Kalesi, 200 minik Çankayalı’ya hizmet verecek.

Masal Kalesi’nin ardından 14 Ekim’de Çamlıtepe Mahallesi’ndeki Atlas ve 21 Ekim’de Ata Mahallesi’ndeki Ata Gündüz Bakımevlerinin açılışını yapacak Çankaya Belediyesi, Bin 175 metrekare alan üzerine 2 katlı ve 9 sınıflı olarak inşa edilen Çamlıtepe Atlas Gündüz Bakımevi ile Ata Gündüz Bakımevi toplam 240 minik Çankayalıya çağdaş ve bilimsel müfredatla okul öncesi eğitim alarak yarınlara hazırlanacağı bir yuva olacak.