‘Canlı Bombalar’ kitapçılarda

Detay Yayıncılık tarafından yayımlanan ve 648 sayfadan oluşan kitapta, Küreselleşme Çağının Tehditleri Ve Terörizm, Dinlerde Şiddet Ve Terör Olgusuna Yaklaşım, İntihar Terörizmi Ve Canlı Bombalar, Türkiye’deki Canlı Bomba Eylemleri başlıktaki konular anlatılıyor.

Yazar Altınışık, Türkiye’nin içinde bulunduğu bölge başta olmak üzere, Orta Doğu, Avrupa, ABD ve daha birçok coğrafyada tedavisi zor, derin, sosyal, psikolojik ve siyasi yaralar bırakan şiddet ve terör olaylarının ve özellikle de intihar saldırılarının gerçekleştirildiğini dile getiriyor.

Ölümünü kesin kes kabullenerek beraberinde mümkün olan en fazla sayıda insanı da öldürmeye odaklanmış canlı bombalarla ilgili olarak, hangi sosyal yapıdan geldikleri, fiziki ve psikolojik özelliklerinin ne olduğu, bunlardan yola çıkılarak da eylemcilerin önceden teşhis edilme imkânları konusunda, başta psikologlar, sosyologlar, siyasetçiler ve güvenlik analizcileri olmak üzere birçok meslek uzmanının incelemeler yaptığını açıklayan Terör Uzmanı Altınışık, dini, sosyolojik veya psikolojik boyutlarıyla “canlı bomba”, “intihar eylemcisi” kavramlarının özellikle ülkemizde henüz yeterince üzerinde durulmamış ve açıklanmamış olduğunu ileri sürmüş ve söz konusu kitabında bu sorun ve konuları ayrıntılı olarak ele alıyor.

NEDENLER İNCELENİYOR

Yazar, söz konusu kitapta, dünyada dördüncü nesil savaşın tekniklerinden olan intihar saldırıları ve canlı bombaların farklı bakış açılarından ele almış, intihar saldırılarının siyasi, iktisadi ve sosyal çerçevedeki nitelikleri ölçüsünde canlı bombanın kişiliği ve saldırılarını inceleyerek aydınlatıyor. Kitapta ayrıca intihar saldırılarının nedenleri ve örgütlere katkıları ile birlikte intihar bombacılarının kişiliği, psikolojisi ve saldırıya hazır hale gelme süreci ile yabancı terörist savaşçılar kavramını ve kadın intihar bombacıları ele alınıyor.