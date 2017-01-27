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Cenazeler uzak illere uçakla taşınacak

Etimesgut Belediyesi ile Türk Hava Yolları (THY) arasında, cenaze taşıma hizmeti protokolü imzalandı.

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Protokolü imzalayan Başkan Demirel, belediyenin doğumdan ölüme her zaman halkın yanında olduğunu belirterek, "Bu hizmetle uzak mesafelere cenazelerimizi uçakla taşımayı planlıyoruz" dedi.

Protokole göre, Etimesgut'ta oturan cenaze sahipleri, cenazelerini defnedecekleri uzak illere hava yoluyla taşıyabilecekler. Türkiye'nin dörtbir yanına cenaze taşıma hizmeti veren Etimesgut Belediyesi, yakın mesafe cenazeleri yine araçlarıyla gerçekleştirirken; Ankara'ya uzak illere cenazeler THY'ye ait uçaklarla nakledilecek. Uçakla taşınacak cenazeler için cenaze yakınlarından ücret talep edilmeyecek.

CENAZE YAKININA İNDİRİM

Cenaze sahipleri, ölüm raporuyla birlikte Etimesgut Belediyesi'ne bu hizmetten yararlanmak istediklerini belirterek başvuru yapabilecekler. Etimesgut Belediyesi de cenazenin defnedileceği ilin uzak yakınlığına karar verdikten sonra cenaze Esenboğa Hava Alanı'na götürülecek. THY yetkililerine teslim edilecek cenaze, isteğe bağlı olarak bir yakınının refakatiyle defnedileceği ile nakledilecek. THY ayrıca 2 cenaze yakınına indirim uygulayacak.

 

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