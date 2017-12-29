Çiçekçiler ‘Bölge Müfettişliği’ ile denetlenecek
Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Metin Aydemir, çiçekçilerin kendilerini ve kayıt dışı çiçek işi yapan esnafı denetleyeceklerini söyledi.
Meslektaşlarına ‘Bölge Müfettişliği’ görevi vereceklerini söyleyen Aydemir, “Bu arkadaşlarımız, odamızın vereceği denetleme yetki belgeleriyle ve TESK’den aldığımız resmi tutanaklarla görev yapacaklar” dedi.
TUTANAK DÜZENLENECEK
Oda Başkanı Aydemir şunları kaydetti: “Ankara’da çalışma alanımız çok geniş. Bölge Müfettişliği görevi yapacak olan arkadaşlarımız, bölgelerinde, hem çiçek satış ruhsatı olmadan çiçek satan, gelin arabası süsleyen esnafı, gerekli durumlarda çiçekçi esnafına gerekli uyarıları yapabilecek. Uyarıları dikkate almayanlarla ilgili Bölge Müfettişleri tutanak tutarak odamıza bildirecek. Odamıza müşterilerden ve esnaftan gelen şikayetler hızlı şekilde değerlendirilerek sonuca ulaştırılacak.” Aydemir, uygulamanın kayıt dışı ile mücadeleyi de kolaylaştıracağını sözlerine ekledi.
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