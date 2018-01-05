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Çiçekçiler yılbaşında beklediğini bulamadı

Yılbaşı için hazırladıkları çiçeklerin ellerinde kaldığını belirten Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Metin Aydemir, “Kokinalar ve nergisler tezgahlarda kaldı.

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Çiçekçi esnafı yeni yıl için hazırlığını günler öncesinde yapmasına rağmen,  trafikte, caddelerde ve sokaklarda türeyen korsan satıcılar esnafımızın iş yapmasını engelledi” dedi. 

ZABITA KAYITSIZ KALDI 

Oda Başkanı Aydemir, korsanla mücadelede yetersiz kalındığına dikkat çekerek, “Esnafımız  2017 yılının son günlerinde yılbaşı nedeniyle tezgahlarını doldurup hazır bekledi. Vatandaşlarımızın bir kesimi üç günlük tatil nedeniyle cumadan Ankara’yı terk etti. Çiçekçi esnafı olarak Ankara’da kalanlar için tezgahlarımızı rengarenk donattık ancak, şehrin en ücra kavşaklarına kadar her tarafta seyyar satıcı adeta halkı esir aldı” diye konuştu. Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zabıtalarımız ne yazık ki yetersiz kaldı. Özellikle Çankaya bölgesinde yollar, trafik ışıkları, caddeler eline üç beş demet çiçek alan seyyarla doldu. Yılın son gününde telefonlarımız esnaf şikayetleri nedeniyle kilitlendi.”

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