Çipli kartlara başvurular başladı

Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan vatandaşların başvuruları ‘Gezici Kayıt Terminalleri’ ile alınacak. Çipli kimlik kartlarına 15 yaşını tamamlamış vatandaşların şahsen başvuruda bulunabileceği bilgisini veren Çankaya Nüfus Müdürü Mustafa Güngörlü, “Vatandaşlarımız başvuruda bulunurken, kişinin kimliğini kanıtlayacak bir belge ile gelmesi gerekiyor. Bu belgeler; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, basın kartı, avukatlık kimlik kartı veya askeri kimlik kartı gibi belgelerdir. Bu belgeler yoksa, köy ya da mahalle muhtarlığından alacağı nüfus cüzdanı talep belgesi ve son 6 içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf