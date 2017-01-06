Çipli kartlara başvurular başladı
Çipli kimlik kartlarına başvurular, tüm illerde alınmaya başlandı. Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınıyor.
Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan vatandaşların başvuruları ‘Gezici Kayıt Terminalleri’ ile alınacak. Çipli kimlik kartlarına 15 yaşını tamamlamış vatandaşların şahsen başvuruda bulunabileceği bilgisini veren Çankaya Nüfus Müdürü Mustafa Güngörlü, “Vatandaşlarımız başvuruda bulunurken, kişinin kimliğini kanıtlayacak bir belge ile gelmesi gerekiyor. Bu belgeler; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, basın kartı, avukatlık kimlik kartı veya askeri kimlik kartı gibi belgelerdir. Bu belgeler yoksa, köy ya da mahalle muhtarlığından alacağı nüfus cüzdanı talep belgesi ve son 6 içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.