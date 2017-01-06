Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Çipli kartlara başvurular başladı

Çipli kimlik kartlarına başvurular, tüm illerde alınmaya başlandı. Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan vatandaşların başvuruları ‘Gezici Kayıt Terminalleri’ ile alınacak. Çipli kimlik kartlarına 15 yaşını tamamlamış vatandaşların şahsen başvuruda bulunabileceği bilgisini veren Çankaya Nüfus Müdürü Mustafa Güngörlü, “Vatandaşlarımız başvuruda bulunurken, kişinin kimliğini kanıtlayacak bir belge ile gelmesi gerekiyor. Bu belgeler; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, basın kartı, avukatlık kimlik kartı veya askeri kimlik kartı gibi belgelerdir. Bu belgeler yoksa, köy ya da mahalle muhtarlığından alacağı nüfus cüzdanı talep belgesi ve son 6 içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Bozdağ: Yaralılarımızın sağlık durumu iyi

Bakan Bozdağ: Yaralılarımızın sağlık durumu iyi

Duterte Rus savaş gemisini ziyaret etti

Duterte Rus savaş gemisini ziyaret etti

Kahraman Fethi Sekin'i eski fotoğraflarıyla anıyoruz

Kahraman Fethi Sekin'i eski fotoğraflarıyla anıyoruz

Ünlü aktör Om Puri hayatını kaybetti

Ünlü aktör Om Puri hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA