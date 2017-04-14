Çocuklar için tiyatro vakti

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali", 25 Nisan Salı günü Ankara'da başlayacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara DT'nin ev sahipliğinde 13'üncüsü düzenlenecek festival, tiyatro sanatına katkıda bulunmak, Türk tiyatrosunun dünya çocukları yoluyla yurt dışına açılımını sağlamak ve yurt dışında bu daldaki gelişmeleri takip etmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Festival, 30 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek ve bu sürede Türkiye'den 15, yurt dışından 8 olmak üzere toplam 23 farklı oyun sahnelenecek. DT yöneticileri, sanatçıları, konuk tiyatro grupları ve farklı okullardan gelen yüzlerce minik sanatseverin 25 Nisan Salı günü Anıtkabir'i ziyaretiyle başlayacak festival, Devlet Tiyatroları Macunköy Tesisleri'nde birbirinden farklı etkinliklerle devam edecek.

13 SAHNEDE 102 TEMSİL

Binlerce küçük hanım ve küçük beyin izleyeceği festivalde, İtalya, Rusya, İspanya, Kosova, Şili, ve Yunanistan'dan 8 yabancı grup ve Türkiye'den 10 yerli grup, 13 farklı sahnede 102 temsil verecek.

Festivalde, bu yıl İtalya'dan "Kütük Ev" ve "Hana ve Momo", Rusya'dan "Mutabor Sirki" ve "Mechanicus", İspanya'dan "Guguklu Saat", Kosava'dan "Bu Benim", Şili'den "Micromundo" ve Yunanistan'dan "Zürafa" isimli çocuk oyunları sahnelenecek.

DT ve Şehir Tiyatrolarının başarılı oyunlarının da yer aldığı festivalde, Ankara Devlet Tiyatrosu "Tiyatro Makinesi", "Alice Harikalar Diyarında", "Fırtına", "Canım Ailem", "Ben ve Sen" ve "Arkadaş", İstanbul Devlet Tiyatrosu "Savaş Çiçekleri", İzmir Devlet Tiyatrosu "Ayışığı Sirki", Van Devlet Tiyatrosu "İMBÖ", Adana Devlet Tiyatrosu "Ali Baba ve Kırk Haramiler", Trabzon Devlet Tiyatrosu "Define Adası", Erzurum Devlet Tiyatrosu "Sihirli Sirk", Bursa Devlet Tiyatrosu "Küçük Kara Balık", Antalya Devlet Tiyatrosu "Benim Güzel Pabuçlarım" ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tiyatroları "Hansel ile Gratel" adlı oyunları minik sanatseverlerin beğenisine sunacak.