Çocuklar okulda anneleri kursta

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) arasında başlatılan “Sığınmacı Kadın ve Çocuklara Destek Projesi” sosyal belediyecilik örneklerinin de başında geliyor.

21 MAHALLEDE ÇALIŞMA

Büyükşehir, proje kapsamında 12 kişilik uzman gruptan oluşan ekip aracılığıyla, son bir ayda Ankara sokaklarında çalışan 193 mülteci çocuk ve 98 kadına şefkat elini uzattı. Mamak, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde toplam 21 mahallede yürütülen çalışmalar sonucunda sokakta çalıştırılan, çoğunluğu Suriyeli, Iraklı ve Afgan çocuklar proje ile sokaktan kurtarıldı.

SORUNLAR TESPİT EDİLİYOR

4 hafta süren alan çalışması sırasında sığınmacı kadın ve çocuklarla bire bir yapılan görüşmelerle uzmanlar özellikle kız çocuklarının erken yaşta evlendirildiğini, çocukların en ağır çocuk işçiliğinde çalıştırıldığını tespit etti. Okula gitme olanaklarından yoksun kalan, sosyal yardımlardan yararlanamayan ve sokakta çalıştırılan çocukların soğuk havalarda el ve ayaklarında yaralar çıktığı gözlemlendi.Mülteci annelerinde temel sağlık hizmetlerine erişimlerinde sıkıntı yaşadığı, en temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayamadıkları ve barınma ihtiyaçlarını kötü şartlardaki evlerde karşıladıkları görüldü.

ANNELER MESLEKİ KURSLARINA

Çalışmalar kapsamında annesi - babası olmayan çocuklar ile eşini ve çocuklarını kaybetmiş kadınlara psiko-sosyal destek veriliyor. Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi’ne proje kapsamında 193 çocuk kaydedilirken, bu çocukların aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüğünce okulla gönderilmesi sağlanıyor.

Mülteci 98 kadın ise Altındağ Halk Eğitim Müdürlüğü tarafındanTürkçe kursuna katılırken, 3 ay sürecek Türkçe kursları sonunda, 98 kadın istihdam için de mesleki kurslara başlayacak.Proje ile Ankara’da yaşayan mülteci kadınların, ekonomik yönden güçlenmeleri sağlanarak, meslek sahibi olmaları amaçlanıyor.

Merkez sayesinde sokakta çalışan hem mülteci hem de Türk çocuklar yeteneklerine göre; tiyatro, halk oyunları, el sanatları, satranç, judo, tenis,Türkçe, İngilizce, işaret dili ve bilgisayar dersleri gibi pek çok faaliyette eğlenerek öğrenme imkanı buluyor. Oyun alanlarının dışında berber hizmetinin de verildiği merkeze sığınmacı kadın ve çocuklar servisle evlerinden alınıp gün sonunda tekrar evlerine bırakılıyorlar. Merkez ayrıca Türk ve mülteci kadınları kaynaştırarak, birlikte etkinlik yapabilme olanağı sunuyor.