Çocuklara tarihi yerinde anlatılmalı
Uygarlıklara ev sahipliği yapmış Ankara’nın Cumhuriyet tarihinin en yakın tanığı olduğunu söyleyen Sergah Otel Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Aydoğan, çocuklar ve gençlere tarihin yerinde anlatılması gerektiğini söyledi.
Ulus’un o dönemin en önemli yerleşim yeri olduğuna dikkat çeken Aydoğan, tarih kokan birçok yapının bu semtte yer aldığını hatırlattı. Kurtuluş Savaşı’nın simgelerinden I. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ulus meydanında olduğunu söyleyen Aydoğan, “Ankara Kalesi, Agustus Tapınağı, Roma kalıntıları gibi önemli eserlerin ziyaretçilerini beklediği söyledi.
TARİHTE AYRINTI GİZLİ
Aydoğan, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin tarihi yerinde öğrenmesi çok önemli. Onlar görerek, yaşayarak, anlayarak tarihi kavrayabilirler. Cumhuriyet döneminden birçok eseri burada bulabilirsiniz. Dönemin binaları, tarihle ilgili pek çok şey anlatıyor. Tarihin ayrıntılarının saklı olduğu bu semt, hepimize çok şey anlatıyor» diye konuştu.
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