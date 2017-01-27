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Çocuklara drama eğitimi

ANKAmall, gerçekleştirdiği etkinlikler ile fark yaratmaya devam ederken sosyal projelerini de ara vermeden sürdürüyor.

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Daha önce birçok çocuğun dans, müzik ve el becerilerinin gelişeceği eğitimler almasını sağlayan alışveriş merkezi şimdi de drama eğitimleri ile çocukların sahneye ilk adımı atmalarına da destek oluyor.

8-12 ve 12-16 yaşları arasındaki çocukların eğitim alabileceği ANKAmall Drama Sahnesi için başvurular 31 Ocak tarihine kadar AVM içerisindeki danışma noktasında yapılabilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan tiyatro eğitimlerinde çocuklar hem sosyalleşme fırsatı yakalayacaklar hem de sahne deneyimi kazanacaklar. 3 Şubat’taki ön görüşmeler ile birlikte başlayacak olan eğitimlerde 8-12 yaş arası çocukların eğitimi 23 Nisan’a kadar devam edecek.

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