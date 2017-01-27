Çocuklara ücretsiz robot eğitimi
ANFA Genel Müdürlüğü’ne bağlı Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde sömestr tatiline özel öğrencilere ücretsiz robot eğitimi veriliyor. Kampanyaya katılmak isteyen öğrencilerin bilim merkezinden randevu alması gerekiyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANFA Genel Müdürlüğü yıl boyu sürdürdüğü aktivitelere bir yenisini daha ekliyor. Genel Müdürlük bünyesinde bulunan Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde çeşitlik etkinlikler düzenlenerek sömestr tatiline giren öğrencilerin bilim dünyasını eğlenerek keşfetmesi hedefleniyor.
Kurulan bilim atölyelerinde; astronomi, arkeoloji, biyoloji branşlarında uzman rehberler eşliğinde çalışmalar yapılıyor.
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