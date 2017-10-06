Çocukların dişlerinde tel görünmeyecek

Muayenehanenin açılışına ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Dinçer ve çok sayıda seçkin davetli katıldı. Kavaklıdere’de hizmet verecek olan diş muayenehanesinin açılış kurdelasını ASO Başkanı Nurettin Özdebir, muayenehane sahipleri Prof. Dr. Burçak Çehreli ve Prof. Dr. Ömür Polat Özsoy ile birlikte kesti.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir açılışta yaptığı konuşmada, yenilen teknoloji ile birlikte çocukların korkulu rüyası diş tedavilerinin artık daha kolay yapıldığını belirtti. Prof. Dr. Burçak Çehreli uluslararası platformda çocuk diş hekimliği anabilim dalını ilgilendiren pek çok araştırmaya imza atmıştır. Özellikle İtalyan araştırmacılarla ortak olarak yürüttüğü, çocuk ve ergenlerde diş röntgenlerinden adli yaş tayini konusundaki çalışmaları ile dikkat çekmektedir.