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Çocukların iğne korkusuna son

Çocukların hatta büyüklerin de aşı olurken, kan testi yaptırırken duyduğu iğne korkusundan kurtulmanın yollarını anlatan Düzen Sağlık Grubu Dr. Özlem Aker, özellikle çocuklar konusunda ailelere çeşitli önerilerde bulundu.

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Aker, “Çocuğunuzla bu konuyu konuşmak için ikinizin de hazır, sakin ve rahat olduğunuz bir zaman seçin. Yumuşak, sakin, rahatlatıcı, doğal ve kararlı bir ses tonu kullanmaya özen gösterin. Çocuğunuzun anlayacağı yalın ve dürüst ifadeler kullanın. Çocuğunuz sizin açıklamalarınızla bu kan testinin yapılmasının doğru olduğunu, doktorun ve sizin onun iyiliği için bu testi gerekli gördüğünüzü kavramalı” dedi.

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