“Çocukluktan gelen turizm aşkım beni bu günlere getirdi”

AKTARMALI UÇUŞ SIKINTI

Başkentin direk uçuşlar konusunda sıkıntısı var. Bir turizmci olarak bu konuya nasıl bakıyorsunuz?

Ankara’dan Avrupa’ya direkt uçuşların durması buraya gezmeye gelen insanları iki kere düşünmeye itiyor. Ankara bugün birçok önemli ülkeye bile İstanbul aktarmalı uçmak zorunda kalıyorsa, turistin de Ankara’ya değil İstanbul’a gitmesine şaşırmamak lazım. Bu direkt uçuşların yeniden başlaması için gerekli yerlerle görüşmeler yapıyoruz, bunun için çalışıyoruz. İnşallah bu sorunu çözeceğiz. O zaman Ankara’ya gelen turist sayısı hatırı sayılır derecede artacaktır. Yine Ankara turizminin gelişmesi için onlarca proje hazırladık, kent turizminin sorunları ve çözümüne ilişkin raporlar hazırladık, bunları ilgili bakanlıklarımız, valilik ve belediyeler dahil birçok kurum ve kuruluşla paylaştık

İş dünyasında başarıyı nasıl yakaladınız?

Yalnızca iş hayatında değil, yaşamın her alanında başarılı yakalamanın yaşı yok. Çalışma azminiz, kararlılığınız, yeteneğiniz ve bilgi birikiminiz varsa zaten başarı da arkasından geliyor. Ben de gerek iş hayatımda, gerekse sosyal yaşantımda daima en iyisini yapmaya gayret ettim. Üstlendiğim her işin altından kalkmak için var gücümle çalıştım. Kendimi geliştirdim, yeniledim, yeniliklere ayak uydurdum, farklı görüşleri dikkate aldım. Bütün bunlara disiplinli olmayı, kurallara uygun hareket etmeyi de eklediğinizde başarı zaten kaçınılmaz oluyor.

Bir iş insanı olarak iş yaşamında çeşitli zorluklarla elbette karşılaştım. Zorlukların üstesinden gelebilmemin temel nedeni ise her işte stratejik düşünmem. Bu bir satranç oyunu ve ben her hamlemi düşünerek, çok iyi hesap ederek yapmaya gayret ettim. Her bir hamle bana tecrübe kazandırdı. Önemli olan da o zorlukları aşmış, bugünlere gelmiş olmam.

Sizi her zaman şık görüyoruz. Modayı takip ediyor musunuz?

Elbette herkes gibi modayı takip ediyorum. Fakat her insanın kendi karakterini yansıtan, kendini en iyi ifade edebilecek bir stili olduğuna inanırım. Bu bakımdan kendi modamı kendim yaratırım. Genellikle ceket, pantolon tercih ederim, Nötr renkleri çok sevmem. Sıcak renkleri, soğuk renkleri tercih ederim.

İŞTE NASILSAM EVDE DE AYNIYIM

Hayatta öncelikleriniz neler? Bu listede işinizi kaçıncı sıraya koyarsınız?

Herkes gibi benim de hayattaki önceliğim elbette ailem. Ardından işim ve gönüllük esasına dayanan çalışmalarım; yani STK’larda üstlendiğim görevlerim.

İş hayatınızda kuralcı biri misiniz? Olmazsa olmaz kurallarınız nelerdir? Size göre başarınızın altın kuralı nedir?

Hayatların şekillenmesinde ilkelerin, dürüstlüğün ve çalışmanın çok önemli rol oynadığına inanıyorum. Başarı veya başarısızlık dediğimiz kavramların oluşmasına, aldığımız kararlar, izlediğimiz tutumlar yön veriyor. Ahmet Keykan olarak yaşamımda dürüstlük hep ön planda olmuştur. Dürüstlükten asla taviz vermedim. Eğer bir insan dürüst değilse inanın hiçbir konuda başarılı olamaz, aksine hep kaybeder. Yine ilkeli olmayı özellikle hayatın her alanın da bir duruşunuzun olması gerektiğine inanıyorum. Eğer duruşunuz yoksa, ilkeleriniz her an değişiyorsa hep kaybetmeye adaysınız. Bütün başarılı ve örnek insanların hayatlarına baktığınız zaman ciddi bir çalışma temposunu görürsünüz. Başarının tesadüflerle işi olmaz. İşte yaşamımdaki 3 altın kelimeyi sizlerle paylaştım. Bu 3 kavram da benim olmazsa olmazım. Tüm kazanımlarımı onlara borçluyum.

Peki evinizde de belli kurallarınız var mı bunlar neler?

İş hayatında nasılsam evde de aynıyım. Evimin tüm detaylarıyla bizzat ilgilenir, her şeyin en iyi şekilde olmasına özen gösteririm. Zaten her iş insanı kadar evinde de özenli, ilgili ve alakalı olması gerektiğine, evde aksayan bir şey varsa, bunun iş hayatına yansıyacağına da inanırım.

Aile yaşantısına önem veren biri olduğunuzu biliyoruz peki Ahmet Keykan iş hayatı dışında evde nasıl?

Yoğun iş ve STK yaşamım tüm vaktimi alıyor. Dolayısıyla evde geçirdiğim süre veya boş vakitlerim benim için çok kıymetli. Bu zamanları en kaliteli şekilde kullanmaya gayret ederim. Evin dekorasyon dahil tüm işleriyle birebir ilgilenirim.

Bu kadar yoğun bir iş yaşamının yanında sosyal hayatınızda neler yapmaktan hoşlanırsınız?

Vakit buldukça kişisel gelişim programlarına katılırım. Yeni yerler keşfetmekten zevk aldığım için görmediğim yerlere seyahat ederim. Sinema ve tiyatroyu severim. Fırsat buldukça başarılı müzik gruplarının konserlerine giderim. Ayrıca futbola büyük ilgim var.