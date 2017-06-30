“Çocukluktan gelen turizm aşkım beni bu günlere getirdi”

Hani derler ya, “Kimse yokken, biz vardık” diye. Bu tanımlama tamda Keykan markası için geçerli. Bugün bu büyük mirasın temsilcisi genç ve başarılı bir kariyere sahip Ahmet Kekan’la birlikteyiz. Ahmet Keykan genç ve önemli bir girişimci. Ankara’da tam 47 yıldır hizmet veren Keykan Oteli’nin yeni yöneticisi. Keykan Otel’de mesleğe en alt seviyeden başlamış. Bilkent Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra kendisine meslek olarak turizmi seçmiş. Anadolu Turizm Yatırımcıları Derneği (ATİD)’in Genel Sekreteri görevini de üstlenen Ahmet Keykan, Ankara’nın geleceğinin turizmden geçeceğini savunuyor. Tarihi, coğrafi özellikleri, kültürü ile Ankara’nın bir turizm cenneti olduğunu vurgulayan Ahmet Keykan bu konuda iddialı ve önemli fikirlere sahip. Bu ay işte böyle özel bir ismi sayfalarımıza konuk ettik. İlgiyle okuyacağınıza inandığım sohbetle sizi baş başa bırakıyoruz.

Ahmet Keykan’ı tanıyabilir miyiz?

Ankaralı bir turizmci ailenin çocuğuyum. 25 yaşındayım. 47 yıldır kesintisiz hizmet veren Keykan Oteli’in 3. kuşak işletmecisiyim. TED Kolejini bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi’ne girdim ve buradan mezun oldum. Küçük yaşlardan itibaren Keykan Otel’de çalıştım. En alt seviden başlayan bu çalışma hayatı bugün Otelimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı ile sonuçlandı. Tüm vaktimi Otelimize ve Ankara Turizmini geliştirmek için çaba harcayan Anadolu Turizm Yatırımcıları Derneği (ATİD)’in yoğun programına ayırıyorum. Birol Akman’ın Başkanlığını yaptığı ATİD’in aynı zamanda Genel Sekreterlik görevini de sürdürüyorum. Kısaca tüm hayatım turizm.

Keykan Otel’le ilgili konuşalım birazda. Otelinizi tanıtır mısınız?

Otelimiz Kızılay’da. Ankara’nın en merkezi yerinde. Dedem Hüseyin Lütfü Keykan’ın 47 yıl önce kurduğu Otel Başkentin o dönem en önemli konaklama merkezi imiş. Aradan geçen yıllarda gerekli yatırımları yapmadığımız için deyim yerindeyse yerimizde saydık. Bu yıl işin başına geçince ilk olarak Otelimizi baştan aşağıya yeniledim. Otelimizin her yeri işinin uzmanı kişiler tarafından restore edildi. Bu ayın başında yepyeni bir Keykan Oteli misafirlerimizin hizmetine açtık. Keykan Otel’de konaklayan misafirlerimizin her türlü konforu düşünülerek bir dünya yarattık.

ANKARA HAKKETTİĞİ YERDE DEĞİL

Ankara turizmde hangi noktada?

Ankara; Anadolu platosunun ortasında, memleketin tam kalbinde, eşsiz bir kent. Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış, iki kez de başkent olmuş. Cumhuriyet’in ilanı ve Ankara’nın başkent oluşuyla şehrimiz sadece yüzyıllar öncesinin değil, yakın tarihin de en önemli yerleşim yerlerinden biri haline gelmiş. Ankara zengin tarihi geçmişinden kalan eserleri, tabii güzelliklerinin yanı sıra sağlık, termal, kültür, kış ve kongre turizmine yönelik sahip olduğu potansiyeli ile de aslında tam bir turizm şehri olabilir. Fakat üzülerek ifade etmek isterim ki bu potansiyel bugüne değin etkin bir şekilde kullanılamamış, Ankara turizmde hak ettiği noktaya gelememiştir. ATİD olarak kuruluş amaçlarımızdan biri olan kent turizminin geliştirilmesi noktasında çok yoğun bir gayret içerisindeyiz. Eylemlerimiz ve söylemlerimizle özellikle son yıllarda bu konuyu sürekli gündemde tutuyor, merkezi idare, yerel yönetimler ve STK’larla işbirliği yapıyoruz.

Başkentin otel kapasitesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu soru nereden baktığınıza bağlı. Ankara’nın mevcut turizm potansiyelinden bahsediyorsak fazla bile denebilir. Fakat geliştirilmiş bir başkent turizmini ele alırsak günümüz kapasitesinin en az 3 katına denk gelecek rakamlarda yatak kapasitesi gerekecektir. Bu da demek oluyor ki elimizde bulundurduğumuz şehir dinamiklerini doğru zamanda doğru projelerle buluşturursak başkent turizmi de sektör paydaşları da tam kapasite hizmet vermeye hazır olacaktır.

56 MÜZEMİZ VAR KİMSE BİLMİYOR

Başkent turizmi için neler söyleyebilirsiniz?

Şu anda Ankara’nın 56 tane müzesi var. Hepsi de gezilmesi, görülmesi gereken müzeler. Ama bırakın turisti, Ankara’da yaşayıp da bu müzelerin çoğunu görmeyen insanlarımız var. Kısacası yerli yabancı turisti çekmeye, tanıtmaya çalıştığımız Ankara turizmini, Ankara’da yaşayan pek çok insanımız bile keşfedememiş. Yine yıllar önce yapılan bir uygulamayı anlatayım. Ürgüp-Göreme tarafına tur düzenleyen şirketler, programlarına Ankara’yı da dahil ediyordu. Bu uygulama son yıllarda ekonomik sebeplerle azaldı. ATİD olarak Ankara’nın tur paket programlarına dâhil edilmesi noktasında girişimlerimiz var. Yabancı bir turist Ankara’ya geldiği zaman ziyaret edebildiği birçok yer bulunuyor. Fakat çoğunun çevre düzenlemesi sağlıklı değil. Bunların yapılması gerekiyor. Gelen turistin geçmiş medeniyetlerin izini sürmesi için her türlü fırsatı sunmamız gerekiyor. Yerli veya yabancı misafir geldiği zaman konaklamadan gezi programına kadar hiçbir aşamada sıkıntı yaşamaması gerekiyor.