Çok özel bir işte fırsat toplantısı

32’nci toplantının gündemi hayli yoğun, içeriği çok zengindi. Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Başkan M.Nezih Allıoğlu, GGYD’nin adeta bir holding gibi çalıştığını belirterek, üyelere şöyle seslendi: “Şunu bilin ki bugün sadece Ankara’nın değil, Türkiye’nin en aktif STK’larından birinin mensubusunuz. Tüm emeğimiz, çabamız, gayretimiz sizler için, şehrimiz için, Türkiye için.”

68 ÇOCUKTAN BİRİ OTİSTİK

Bir grup GGYD üyesinin firmalarıyla ilgili sunum yaptığı İşte Fırsat Toplantısı’nda çok anlamlı iki organizasyonun tanıtımı da gerçekleşti. Otizm Vakfı Genel Başkanı Aydın da “Otizmlilerin çoğunluğu güçlük içinde yaşıyor ve 24 saat aileye bağımlılıkları söz konusu. En önemli taleplerimizden biri de tam gün eğitim almaları. Türkiye’deki her68 çocuktan biri otistik olduğu unutulmamalı”dedi. Toplantının ticaretle ilgili sunumunu ise Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadovic yaptı.Büyükelçi, “Türkiye yeni projelerle tüm Balkanlar’daki altyapıyı iyileştirmeye çalışıyor” dedi.