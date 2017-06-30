Çöpler 21.00’de dışarı

Zamanından önce çıkartılan çöplerin kirliliğe neden olduğunu belirten belediye yetkilileri, ev ve işyerlerinde oluşan çöplerin sağlam çöp torbalarına konularak 21.00’den sonra çıkartılması, konteyner bulunan semtlerde çöplerin konteynerlerin içine atılması gerektiğini bildirdi.

Çöp araçlarının, şehir içi trafiği olumsuz etkilememesi için saat 20.30’da merkez şantiyeden ayrılarak toplama güzergahlarına gittiğini kaydeden yetkililer, bu nedenle çöplerin saat 21.00’den sonra çıkarılmasının önemli olduğunu ifade etti. Erken çıkarılan çöp poşetlerinin çevre sağlığını tehdit ettiğini belirten yetkililer, Çankaya’da çöpleri saat 21.00’den önce dışarıya çıkaran ve gelişigüzel bırakan vatandaşlara, çevre kirliliğine sebep olmaktan yasaların gerektirdiği yaptırımların uygulanacağını hatırlattı. Toplum sağlığını tehdit edenlere en az 208 TL cezai işlem uygulandığını ifade eden yetkililer, söz konusu davranışın tekrarı halinde cezanın katlanarak arttığını da bildirdi.