Çözüm üretme merkezi AK Masa
Keçiören Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı AK Masa Birimi vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini dinleyerek çözüme ulaştırma konusunda yoğun bir çaba sarf ediyor.
AK Masa’ya başvurular yüz yüze, call center, e-mail, sosyal medya, BİMER, CİMER, dilek, istek kutusu, valilik ve kaymakamlık kanalıyla olurken son 6 ayda başvuru sayısı 58.648 oldu. En fazla başvuru web yoluyla olurken, ikinci sırayı ise telefon başvurular alıyor. AK Masa’nın düzenlediği Keçiören Tanıtım Gezilerinden de 618 vatandaş faydalanırken, Belediye girişinde yer alan Halkla İlişkiler Karşılama Bankosu ise yeni bir uygulama olarak hizmete sunuldu. Bankodaki görevli halkla ilişkiler uzmanları hem vatandaşı doğru yönlendiriyor hem de bilgilendiriyor. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Karar mekanizmasına vatandaşlarımızı da dahil ederek onlar için hizmet üretiyoruz. Çünkü vatandaşımızın sorunu bizim sorunumuzdur” dedi.
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