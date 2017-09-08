Çubuk’a yıldız yağacak

12. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali bu yıl, 14-17 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenecek. Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, bu yılki festivalde bir çok ilkler yaşanacağını aktardı.

Festival programı hakkında detaylı bilgi veren Başkan Acehan, “Festivalimiz her yönüyle Türkiye’nin en çok ilgi gören festivallerinden bir tanesidir. Ankara’dan ve Türkiye genelinden yüz binlerce misafirlerimiz festivalimiz için geliyor. Bu gelen misafirlerimize tüm ilçe halkız en iyi şekilde ev sahipliği yapıyor. Dileğimiz şu ki inşallah her sene olduğu gibi yine bu senede buraya gelen misafirlerimize Çubuk’u en güzel şekilde tanıtırız. Festivalimize bu yıl de yerel ve ulusal birçok sanatçımız katılacak. Bu sanatçılarımızdan bazıları Funda Arar, Kıraç, İsmail Altunsaray, Turgay Başyayla, İbocan, Aysel Yakuboğlu, Erol Şahin, Cengiz Taşkent, İbrahim Altınışık, Çiğdem Gürdal ve Çubuklu İbo’dur. Festivalimize Kardeş şehirlerimizden Maglaj, Zonguldak, Rize ve Antep’den folklor grupları gelecek. Bu festivalimizin en büyük özelliği yaklaşık 50 dönümlük alana sahip kendi festival alanında yapılıyor olmasıdır” dedi.

TURŞUNUZ ÇUBUK’TAN

Turşu çeşitleri ve fiyatları hakkında da bilgi veren Acehan, kimsenin turşu kurmaya zahmet etmesine gerek olmadığını, Çubuk’ta yeteri kadar turşu hazırlandığını belirterek, “Bir numara salatalık turşusunun 2 kilogramının fiyatı 10 lira, 3 kilogramı 15 lira, türlü turşunun 5 kilogramı 15 lira olarak belirlendi. Biz festival süresince belirlenen fiyatlardan turşuların satılmasını sağlayacağız. Ayrıca turşu sezonun başından başlayarak festival sonuna kadar gece gündüz turşu üretim yerlerinde denetimleri artırarak daha kaliteli ve hijyenik üretim yapılması için çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.