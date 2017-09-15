Çubuk’ta turşu festivali başladı

Çubuk'ta bu yıl 12. kez düzenlenen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali, kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle başladı. Festival, bu yıl ilk kez yapılan Çubukabad Parkı’nda düzenlenen açılış töreniyle start aldı.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü, seğmen ekibi, at ve develer eşliğindeki yürüyüş, Atatürk Parkı’nda son buldu. Çubukabad Parkı’nda kurulan sahnede kesilen kurdeleyle başlayan festival açılışında Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, festivalin bu yıl on ikincisini düzenlemekten mutlu olduklarını ifade etti. Festivalin herkes tarafından ‘Benim festivalim’ olarak kabullenildiğini belirten Başkan Acehan, “İlk defa bu yıl festival kendisi için yapılan festival alanında gerçekleştiriliyor. İnşallah bundan sonrada festival ve etkinlikler burada gerçekleştirilecek. Ayrıca festivalimizde kültürel değerlerimiz başta olmak üzere ilçemizdeki diğer yöresel ürünleri de festivalimizin içerisine katacağız” diye konuştu

Acehan, “Hedefimiz, ilçemizi yanı başında bulunan başkent gibi büyük bir pazarı en iyi şekilde değerlendirerek sürekli üreten ve ürettiğini sadece 4 gün boyunca değil tüm yıl boyunca ekonomiye kazandıran, sahip olduğumuz doğal güzellikleri ve coğrafi zenginlikleriyle Ankara’nın turizm üssü olan bir şehir haline getirmektir” dedi. Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet de festivale yoğun katılımın olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmaların ardından açılışa katılan protokol üyeleri alanda kurulan ikram çadırını ziyaret ederek, burada kendilerine ikram edilen yöresel ürünlerin tadına baktı.

TÜRK CUMHURİYETLERİ AFRİKA FESTİVALDE

Afganistan, Gürcistan, Bangladeş, Azerbaycan, Nijerya, Mali, Yemen, Kazakistan, Kırgızistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan, İran, Türkmenistan, Etiyopya, Suriye, Togo ve Moritanya gibi ülkelerden öğrencilerin geldiği, Türksoy tarafından Türk Cumhuriyetlerinin gelenek ve kültürlerini tanıtan stantların açıldığı ve yurt içinden birçok il ve ilçenin halk danslarının yanı sıra, Kırgızistan’dan gelen halk oyunu ekiplerinin dans gruplarının katıldığı festival dört gün sürecek ve 17 Eylül Pazar günü gece yarısı sona erecek. Sunuculuğunu Belma Belen’in yaptığı festivalde; Kıraç, Turgay Başyayla, Funda Arar, İbrahim Altınışık ve Ahmet Yılmaz sahne alırken, seymen ve bacı erenleri gösterisi, Zonguldak, Rize, Gaziantep ve Türk Dünyası Halk Oyunları gösterileri ile ‘Gönül Coğrafyamız Çubuk’ ve Olgunlaşma Enstitüsü defileleri gerçekleştirilecek.

Havai fişek ve lazer gösteri, yarışma ve ödül törenlerinin de yer alacağı festival süresince Erzurum Haydarhan Atlı Spor Kulübü at binme ve cirit organizasyonu ile ilçenin doğal güzelliklerinden olan Ay Kayası ve Karagöl güzergahlarına da doğa yürüyüşleri düzenlenecek.