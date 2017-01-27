Dadaşlar’a başkan desteği

Araslı, Başkan Demirel’in Erzurumlular’ın her zaman yanında olduğunu belirterek, federasyona katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Demirel, sivil toplum kuruluşlarının kültürlerin yaşatılması ile birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinde önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi. Yaşanan terör olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişimi dolayısıyla belediye ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte düzenlediği birçok kültür ve sanat programlarını iptal ettiklerini hatırlatarak, “Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Her zaman olduğu gibi bu zorluklardan güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum” diya konuştu.