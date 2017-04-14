Damarlarınızı ihmal etmeyin

Türkiye'de ve dünyada felce bağlı ölüm sebeplerinin birinci sırasında “Damar Kireçlenmesi” yer alıyor. Kardiyoloji muayenesinde yapılması gerekli “Damar Testi”, gerçekleştirildiği durumda kalp krizinden beyin damarlarında tıkanmaya kadar, hayati öneme sahip birçok sağlık sorununun önüne geçebiliyor.

“Damar Testi”nin hayat kurtarıcı 7 test arasında bulunduğunu belirten Lokman Hekim Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Bekir Erol, birçok rahatsızlığın sebebinin damarlarda ortaya çıkan kireçlenme olduğunu söyledi. Bu kireçlenmelerin 10 dakikalık bir ultrason muayenesi ile ortaya çıkarıldığını vurgulayan Dr. Bekir Erol, “Bu testi beyine giden şah damarlarına, bacağa giden kasık damarlarına ve karından geçen aort damarlarına ultrasonla bakarak yapıyoruz. Hasta ile ilgili, anjiyoya gerek olup olmadığına bu damarların muayenesinden sonra karar verebiliyoruz” diye konuştu.

RİSKİ ORTADAN KALDIRIN

Damar testi’nin artık rutin kardiyolojik muayene içerisine alınmasını ve insanların bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini kaydeden Dr. Bekir Erol, damarlarda kireçlenmeye sebep olan 5 ana faktör olduğunu söyledi. Dr. Erol şöyle konuştu: “Faktörlerin birincisi sigara kullanımı. Diğerleri ise kolesterol, diyabet, tansiyon ve genetik faktörlerdir. Bu riskleri taşıyanların yaş sınırı olmadan, hiçbir şikayeti yoksa bile mutlaka damarlarını muayene ettirmesi lazım. Kireçlenmenin önlenmesi için önce risk faktörlerinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Öncelikle sigara içen hastalar sigarayı bırakacak. Kolesterolü ve tansiyonu yüksek olanlar tedavilerini gerçekleştirecek. Diyabet hastaları da aynı şekilde kendilerini koruyacak. Bununla birlikte hastalar özellikle akşamları ‘Akdeniz’ tipi dediğimiz diyeti uygulayacak. Günde en az 45 dakika egzersiz yapacak.”