Deri işlemenin incelikleri Etimesgut’ta öğretiliyor

ETİSEM Deri İşleme Atölyesi'nde hem işin incelikleri öğretiliyor, hem de çantadan kemere giyim ürünleri, aksesuarlar ve ev eşyaları üretiliyor. Etimesgut Belediyesi Sürekli eğitim ve Uygulama Merkezi(ETİSEM) el Sanatları Teknolojisi ana branşında açılan Deri ev eşyası ve Giyim Hazırlama kursları büyük ilgi görüyor. ETİSEM Göktürk Aile Yaşam Merkezi ve ETİSEM Kent Konseyi'nde ücretsiz düzenlenen kurslarda 40 kursiyer eğitim alıyor.

DİKKAT İSTİYOR

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kursiyerler, haftanın 3 günü kurslara katılarak deri işleme tekniklerini uzman eğitmenlerden öğrenme imkanı buluyorlar. Kursiyerlere renk, elde birleştirme, çanta tasarımı, kösele çanta, kemer tasarımı, kösele kemer yapma teknikleri öğretiliyor. 18 haftalık eğitimin ardından deri ev eşyası ve giyim hazırlama yöntemlerini öğrenen ve kursu başarıyla tamamlayanlar, çifte belge alma hakkını elde ediyor. Mezun kursiyerlere kurs katılım ve Milli eğitim Bakanlığı (M.E.B) onaylı sertifika veriliyor.

GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

1 yıl boyunca el emeği ile göz nuru dökülerek oluşturulan deri ürünleri, başkentte görücüye çıkıyor. Kursiyerler, açılan sergilerle eserlerini tanıtma ve satışa sunma imkanı buluyorlar. Etimesgut Belediye Başkanı enver Demirel ve eşi İlknur Demirel, sayıları 5 bine ulaşan ETİSEM kursiyerleri ile yakından ilgilenerek projenin her detayını takip ediyorlar.