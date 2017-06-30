Dersler Ankara’da Final Bodrum’da

Hacettepe Üniversitesi’nde (HÜ) Amatör Denizcilik ve Yelkencilik Uygulamaları (ADYU) dersi alan öğrencilerin yıl sonu kampı ve final sınavı Bodrum’da gerçekleştirildi. Üniversitenin Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü bünyesinde verilen ADYU dersine katılan öğrenciler, Beytepe kampüsünde, bahar dönemi boyunca teorik dersler aldılar. Ders sorumlusu Özgür Türkalp’ten yelken ve denizcilikle ilgili temel kavramlar ile uygulamaları öğrenen üniversiteliler, eğitim yılının sona ermesiyle, Bodrum’un yolunu tuttular.Yalıkavak Yelken Kulübü’nde kampa giren öğrenciler, teorik bilgilerini 4 gün boyunca denizde uygulamaya döktüler. Öğrenciler, final notunu kampın son günü yelkenli kullanarak aldılar. Yelkenli yat eğitimi Yalıkavak-Gümüşlük arasında coğrafi rotada gerçekleştirildi. Öğrenciler, 25 knot (yaklaşık 45 km/saat hız) rüzgarda eğitimlerini tamamladılar. Hacettepe Üniversitesi Yelken Takımı kampta aktif olarak rol aldı. Ayrıca Bodrum’da ders arasında kültür turları yapan öğrenciler kamp sonunda maceralar ve güzel anılarla ayrıldılar.