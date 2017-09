‘Destekle ihracatımızı katlarız’

Elektrik Malzeme Satıcıları ve İş Adamları Derneği (EMSİAD) Başkanı Deniz Karamercan, Türkiye’de elektrik malzemesi üretiminin kalite ve standartlar açısından dünyada seçkin bir konumda bulunduğunu belirtti. Karamercan, “Türk elektrik malzemeleri dünyanın her yerinde büyük beğeni topluyor. Hükümetimizin yurt dışı pazarda sektörümüze vereceği her tür destek ihracatımızın katlanması demektir” diye konuştu. Karamercan, “Hükümetimiz ne kadar başka bir ülkede rağbet görüyorsa biz o kadar iyi iş yapıyoruz. En basit örneği Mısır. Eskiden çok iyi işler yaptığımız Mısır’da şimdi istenmiyoruz. Siyasetin bu alanda etkisi çok büyük. Irak’ta etkin değiliz, olsak çok fazla iş yaparız ve bunun ülkemize çok büyük bir katkısı olur. Irak en çok dönüş yapan ülke. Mazotu, kuru çakıl ve asfalt dışında her şey Türkiye’den gidiyor. Siyasi durumlar yüzünden Irak bizden uzaklaşıyor ve piyasayı İran’a, Çin’e piyasayı kaptırdık. Eğer müşavirler pazara girebilirse arkasından malzemecimiz, müteahhidimiz, işletmecimiz de girer ve böylece güçleniriz. Bu konuda müşavirlere görevler verilmeli” dedi.