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Dijital yöntemlerle tedavi kolaylaştı

Tıbbi tanı ve tedavi hizmetlerinin son yıllarda dijital veriye dönüşmesi hastalar açısından olumlu sonuçlar doğuruyor.

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Biyolojik bilginin bilgisayar yardımıyla incelenmesi sonucu hastaların tedavi yönteminin belirlenmesi de kolaylaşıyor. Bahçeci Sağlık Grubu Kurucusu ve Medikal Direktörü Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, “Hasta verilerinin biyoinformatik yöntemlerle incelenmesiyle kişiye özel tedavi imkânlarını artırdı” dedi. Uygulamayı Bahçeci Ankara Tüp Bebek Merkezi’nde hayata geçirdiklerini söyleyen Prof Dr. Bahçeci, “Kısırlık tedavisinde artık ‘dijital tüp bebek’ dönemine giriyoruz” dedi. 

Hasta verilerinin biyoinformatik yöntemler kullanılarak incelenmesi ile hastalıkların tanı ve tedavisinde farklı sonuçlar ve yöntemler geliştirilmeye başlandığını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, «Hangi hastaya en fazla nasıl yararlı olabiliriz sorusuna daha gerçekçi bir cevap bulabiliyoruz. Biyoinformatik bu verileri sağlıklı bir şekilde sınıflandırıyor, bir matematik sistemine, algoritmaya oturtuyor. 50 binden fazla hastamızın dijital platforma aktarılmış yani bilgisayar ortamına aktarılmış verilerini biyoinformatik yazılımlar sayesinde inceleyebiliyoruz ve bu yazılımlara göre 20 yıllık tecrübelerimizi birleştirip hangi hastaya en fazla nasıl yararlı olabiliriz sorusuna daha gerçekçi bir cevap bulabiliyoruz” dedi.  

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