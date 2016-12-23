Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Diplomasını Başkan Ertürk’e hediye etti

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden birincilikle mezun olan KahramankazanlıMerve Öztürk, diplomasını KahramankazanBelediye Başkanı Lokman Ertürk’e hediye etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki eğitim kalitesinin artırılması yönündeki çalışmalarını sürdürürken, ilçenin başarılı öğrencileriniödüllendirmeye devam ediyor. Son olarak Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni 140 öğrenciyi geride bırakarak birincilikle bitiren Merve Öztürk, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü makamında ziyaret etti. Ertürk, başarılı öğrenci Öztürk’ü tebrik ederek, altınla ödüllendirdi. Merve Öztürk de birincilik diplomasını Başkan Ertürk’e hediye etti. Öztürk’e, Başkan Ertürk’ü ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Oğuz da eşlik etti.

HERKESE ÖRNEK OLMALI

Diplomayı tüm Kahramankazan halkı adına kabul ettiğini dile getiren Başkan Ertürk, “Kızımızın elde ettiği başarı bizleri çok mutlu etti. Belediye olarak eğitime verdiğimiz desteğin karşılığını bu şekilde görmek bizleri gururlandırıyor ve gelecek adına da umutlandırıyor. Merve’nin başarısının herkese örnek olmasını diliyorum” dedi.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Işık: 'Etkisiz hale getirilen terörist sayısı PKK'da 9 bin 500'ü geçti'

Bakan Işık: "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı PKK"da 9 bin 500"ü geçti"

Donmak üzere olan kuğu kurtarıldı

Donmak üzere olan kuğu kurtarıldı

Su böreği için kuyruğa giriyorlar

Su böreği için kuyruğa giriyorlar

Teröristlerin menfeze tuzakladığı patlayıcı etkisiz hale getirildi

Teröristlerin menfeze tuzakladığı patlayıcı etkisiz hale getirildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA