Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki eğitim kalitesinin artırılması yönündeki çalışmalarını sürdürürken, ilçenin başarılı öğrencileriniödüllendirmeye devam ediyor. Son olarak Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni 140 öğrenciyi geride bırakarak birincilikle bitiren Merve Öztürk, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü makamında ziyaret etti. Ertürk, başarılı öğrenci Öztürk’ü tebrik ederek, altınla ödüllendirdi. Merve Öztürk de birincilik diplomasını Başkan Ertürk’e hediye etti. Öztürk’e, Başkan Ertürk’ü ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Oğuz da eşlik etti.

HERKESE ÖRNEK OLMALI

Diplomayı tüm Kahramankazan halkı adına kabul ettiğini dile getiren Başkan Ertürk, “Kızımızın elde ettiği başarı bizleri çok mutlu etti. Belediye olarak eğitime verdiğimiz desteğin karşılığını bu şekilde görmek bizleri gururlandırıyor ve gelecek adına da umutlandırıyor. Merve’nin başarısının herkese örnek olmasını diliyorum” dedi.