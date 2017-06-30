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“Direk Uçuşlar Ankara’yı Dünyaya Açar”

ANGİAD Başkanı Emre Altındağ, Ankara’nın yaşadığı direk uçuş problemine dikkat çekti. Bu problemi yıllar evvel de dile getirdiklerini hatırlatan Altındağ, “ Direk uçuşlar başkentlerin olmazsa olmazıdır” dedi.

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Ankara’da iş hayatının nabzını tutan kuruluşlardan Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD) Başkanı Emre Altındağ,  yıllardan beri süregelen direk uçuş sayısının yetersizliği sıkıntısının çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti. Bu durumun turizmi ve iş dünyasını olumsuz etkilediğini savunan Altındağ; “ Direk uçuşlar başkentlerin sahip olmaları gereken en önemli unsurların başında gelir. Bu bir imajdır ve bizler işadamları olarak bu sıkıntıyı yıllar evvel de birçok platformda gündeme getirmiştik. Direk uçuş sayısındaki yetersizliğimiz iş dünyasını yakından etkiliyor. Özellikle yabancı yatırımcılar için de itici bir güç teşkil ediyor. Yabancı turist sirkülâsyonumuzu da sekteye uğratıyor. Kısacası pek çok sektör bu kanayan yaranın sonuçlarına katlanıyor. Unutmayalım ki, direk uçuşlar Ankara’mızı dünyaya açar. Bu konuda yol almak için bizler her türlü desteği vermeye hazırız” çağrısında bulundu.

ALAN SIKINTISI ÇÖZÜLMELİ

Ankara’nın çözüm bekleyen diğer bir meselesinin de yapımı beklenen uluslar arası fuar alanı olduğunu vurgulayan Emre Altındağ, çözüm getirilemeyen bu konunun ekonomimizi yakından ilgilendirdiğini belirtti. “Kentimizin iş dünyası için atılacak her adım fazlasıyla hassasiyet ve önem taşıyor” diyen Altındağ, “Ciddi bir işletmenin en kuvvetli ayağı tanıtım ve pazarlamadır. Bunu gerçekleştirebileceğimiz en güzel alanlar ise fuarlardır. Ankara’nın bu eksikliğinin giderilmesi büyük önem taşımaktadır” dedi.

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