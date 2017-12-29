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‘Dişi Herkül’den Türkiye Rekoru

Kahramankazan Belediyespor’un milli halter sporcusu Tuğçe Boynueğri, Türkiye Halter Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı.

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‘Dişi Herkül’ lakaplı Boynueğri, 90 kilo koparmada, 102 kilo silkmede olmak üzere toplamda 192 kiloyla Türkiye Rekoru kırarak, şampiyon oldu. Kahramankazan Belediyespor’u, Halter Milli Takımı’nda da temsil eden Boynueğri, Olimpiyat Aday Kadrosu’na çağırılmayı da başardı. Boynueğri’nin şimdiki hedefi ise Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ile Olimpiyatlar’da yeni başarılara imza atmak.

ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞARI 

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçelerine bu sevinci yaşatan Boynueğri’yi tebrik ederek, “52 bin nüfuslu bir ilçeden böyle bir başarının çıkması çok önemli. Kahramankazan Belediyespor olarak bin 500 lisanslı sporcumuz var. 7’den 70’e sporcu bir ilçeyiz ve sporun her alanında varız” dedi. 

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