Dolarını sattı Vosvos’u kaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Döviz yerine milli paramızı kullanma kararı aldık” açıklamasından sonra Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın başlattığı “Milli Paramız, Milli Davamız” kampanyasında çekiliş yapıldı. En az 100 Dolar veya 100 Euro bozdurarak çekilişe katılmaya hak kazanan Keçiörenliler arasından Yılmaz Arslan adlı bir vatandaş 1974 model Volkswagen otomobilin sahibi oldu. Türk lirasının Dolar karşısında değer kazanmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen kampanya 31 Aralık tarihinde sona ererken, milli parasına sahip çıkmak isteyen Keçiörenlilerden büyük ilgi gördü. En az 100 Dolar veya 100 Euro bozdurduğunu gösteren dekontu getirerek kampanyaya katılan vatandaşlar arasından otomobili kazanan şanslı kişi ise Keçiören Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan çekilişle belirlendi. Noter huzurunda yapılan çekiliş töreninde Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra kampanyaya katılan vatandaşlar da hazır bulundu. Başkan Ak’ın çektiği kura sonucunda, 1974 klasik model, nostaljik 1600 motor gücünde Volkswagen marka otomobili 1579673 nolu biletin sahibi Yılmaz Arslan adlı öğretmen kazandı.

“İÇİME DOĞMUŞTU”

Aracın anahtarını ve ruhsatını Yılmaz Arslan’a teslim eden Başkan Ak, “Güzel ve hayırlı bir işe katılıp, milli seferberliğimizi destekleyen öğretmenimizi tebrik ediyorum. Eşi ve çocuğuyla beraber kazasız belasız güle güle kullansın inşallah” dedi. Çekilişte kazandığı otomobile binerek çalıştıran ve objektiflere el sallayan46 yaşındaki Arslan ise, “Aracımız yoktu, ilk aracımız oldu. Çok mutluyum. Bileti son gün teslim ettim. Verirken de görevli arkadaşa ‘Son gün veriyorum, araç bana çıkacak, içime doğuyor’ dedim. Kampanya için 11 bin 400 Dolar bozdurdum” diye konuştu. Aracı teslim almaya öğrencileriyle birlikte gelen Arslan, mutluluğunu da onlarla paylaştı. Başkan Ak, ayrıca kampanyaya katılarak milli seferberliğe destek veren bine yakın Keçiörenliye Çanakkale veya Konya gezisi hediye ettiklerini de açıkladı. İstanbul Ortaköy'de yaşanan hain terör saldırısını lanetleyen Başkan Mustafa Ak, "Terörün mekanı, dini, imanı, mezhebi, milliyeti ve vicdanı yok. Kışlada, sokakta, durakta veyahut herhangi bir yerde alçaklar pusuya yatabiliyor, İstanbul'dakinin de hiçbir farkı yok. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bu oyunları boşa çıkarmak için sağduyu içinde, birlik ve beraberlikle kenetlenerek kardeşliğimizi muhafaza etmeliyiz.” dedi.

1 MİLYON 758 BİN DOLAR BOZDURULDU

Kwçiörenlilerin kampanyaya büyük bir teveccüh gösterdiklerini hatırlatan Başkan Ak, “15 gün süren kampanyamız boyunca Keçiören, 1 milyon 758 bin dolar bozdurarak ekonomik seferberliğe katıldı. Kampanyamız semboliktir. Burada önemli olan vatandaşlarımızın kendi paramızı kullanması, böyle bir alışkanlığın sürekli hale gelmesidir” mesajını verdi.