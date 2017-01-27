DSi’den Başkent’e 1,9 milyar yatırım

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Aralık 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen 151 dev tesisin açılışı kapsamında Ankara'da 5 tesisin hizmete alındığını belirtti.

Başkent Ankara'da baraj, gölet, içme suyu ve taşkın koruma tesislerini hizmete aldıklarını vurgulayan Eroğlu, "47 milyon lira yatırım bedelli bu tesisler ile de 43 bin 897 dekar zirai araziyi suyla buluşturduk" ifadesini kullandı.

18 SULAMA TESİSİ

Eroğlu, zirai alanları sulamaya açmak ve ürünlerde verimi artırmak için büyük çaba sarf ettiklerini aktararak şu değerlendirmeyi yaptı: "DSİ Genel Müdürlüğümüz de çalışmalarını bu yönde sürdürüyor. 2003'ten bugüne kadar 18 sulama tesisini tamamlayarak 94 bin 620 dekar zirai alanı sulamaya açtık. 2019 sonuna kadar 18 sulama tesisi daha hizmete alarak, yaklaşık 300 bin dekar alanı sulamaya açacağız. Sulamaya açılacak bu alanlardan yılda 191,5 milyon lira zirai gelir artışı elde edilecek." Bakan Eroğlu, 2003-2016 yıllarında Ankara'ya yaklaşık 1 milyar 900 milyon liralık yatırım yaptıklarını bildirdi.

DSİ'nin sadece sulama sektörüne hizmet vermediğini anımsatan Bakan Eroğlu, "İçme suyu, enerji ve taşkın koruma gibi sektörlerde de DSİ destan yazıyor” diye konuştu.

Gerede Tüneli tamgaz

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen ve Ankara'nın 2050'ye kadar içme suyu ihtiyacını garanti altına alacak Gerede Tüneli'nin yüzde 86'sı tamamlandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinin kuzeydoğusundan başlayan Ankara İçme Suyu 2'inci Merhale Projesi Gerede Sistemi, Gerede Havzası'ndan yıllık 226 milyon metreküp suyu, Çamlıdere Baraj Gölüne aktaracak şekilde inşa ediliyor.

24 bin 250 metrelik kısmı tamamlanan 31,6 kilometre uzunluğundaki ve 4,5 metre çapındaki tünelle, Ankara'nın 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılanacak.