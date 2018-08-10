Dünya gençliğine Türk kadını anlatıldı

Yüksek İhtisas Üniversitesi Koru Ankara Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını yapan ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Aysu Yavuz, amaçlarının gençlerle, girişimci iş kadınları arasında bir köprü olmak ve yabancı gençlerin Türkiye ve Türk kadını algısını güçlendirmek olduğunu dile getirdi.

TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTILAR

Zirvede, Gizem Şalcıgil White, Turkish Cofee Lady unvanı ile ABD’de hayata geçirdiği girişimcilik hikâyesini anlatarak Türkiye’nin marka olabilecek değerlerine sahip çıkmamız gerektiği üzerine bir sunum yaptı. Zirvede, Prof. Dr. Nezih Orhon, filmlerin gücü ile kadın erkek eşitliği üzerine hazırladığı sunumu gençlerle paylaştı. ANGİKAD’ın Kurucu Başkanı Devrim Erol da yine kadına dair önemli istatistiklerin altını çizdi. Zirvenin ilk günü Sanatçı Pınar Ayhan’ın dünden bugüne Türkiye’nin değerli isimlerinin anlatıldığı müzikal performansı ile sona erdi. İkinci gün ise AIESEC’li gençler Dr. Sema Demir’in Beypazarı’nda kurduğu Yaşayan Köy’de misafir edildi. Türkiye’nin 7 bölgesinin tarihini, mimarisini ve aynı zamanda o bölgelerin aile yaşantıları ve kültürlerini tanıtmak üzere kurulan Yaşayan Köy, Yaşayan Müze ve Türk Hamam Müzesi gezileriyle 21 ülkeden gelen gençler Türkiye’de unutamayacakları bir gün yaşadı.