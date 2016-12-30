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Dünyaca ünlü Moğol kaşmiri Ankara’da

Moğolistan’ın en ünlü tekstil markalarından bir olan Gobı Mongolıan cashmere Türkiye’de ilk mağazasını Ankara’da açtı.

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Açılan mağazanın ilk misafiri ise Moğolistan Büyükelçisi Badamdorj Batkhıshıg oldu. Kaşmir tekstil sektöründe ise Moğolistan’ın dünyanın 30 ülkesinde mağaza zinciri bulunan ve kaşmir giyimde dünyanın önemli markalarından bir olan ‘Gobı Mongolıan cashmere’ Türkiye’de ilk mağazasını Ankara’da açtı.  Armada AVM’de açılan mağazayı Moğolistan Büyükelçisi Badamdorj Batkhıshıg, ziyaret etti. Mağazada bulunan ürünleri inceleyen Büyükelçi Batkhıshıg, “Mağazada gezinip, ürünlere dokunduğum zaman hissettiğim kaşmirin yumuşaklığı ürünlerin kalitesini ortaya koyuyor. Kendimi adeta Moğolistan’da evimde hissettim” diye konuştu

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