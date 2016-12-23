Dünyagöz’de 37 ustalı sergi

KPSS 2016 tercihleri için 15 TL tercih ücreti ödenecek mi?

ÖSYM tarafından kılavuzu açıklanan KPSS 2016 tercihleri süreci devam ediyor. KPSS tercihi yapacak adaylar işlemlerini osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek. Tercih süresi 30 Aralık saat 23.59'da sona erecek. KPSS'ye girip tercih yapacak adaylar şimdi tercihler için ücret ödenecek mi? sorusunun cevabının peşine düştü. Tercihler için istenen 15 TL tutarındaki ücret KPSS 2016/2 tercihleri için yatırılacak mı? İşte konuyla ilgili merak ettikleriniz.