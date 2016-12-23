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Dünyagöz’de 37 ustalı sergi

Bugüne kadar birçok sanatçının kişisel sergisine ev sahipliği yapan Dünyagöz Tunus “Gözden Gönüle” Sanat Galerisi, yılın son sergisinde Akdoğan Topaçlıoğlu, Ali Yağcı, Ayfer Altuntaş, Güler Akalan, Gültekin Serbest, Lütfiye Yazan, Mehmet Belge, Monad Balkan, Nazlı Er ve Necmettin Yağcı gibi birbirinden değerli 37 sanatçıyı ve eserlerini bir araya getirdi.

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Seçkin davetlilerin katılım gösterdiği “Yılbaşı Karması” adlı serginin açılışı sonrası konuşan Dünyagöz Ankara Direktörü Hüseyin Kılavuz, “Dünyagöz Ailesi olarak sanata ev sahipliği yapmaya başladığımız Mart ayından bu yana Başkentli sanatseverlerden gördüğümüz ilgi,  bize ne kadar doğru bir adım attığımızı her yeni sergide tekrar tekrar hatırlatıyor” dedi. 

Usta sanatçıların 70’den fazla eserinin yer aldığı  “Yılbaşı Karması” isimli sergi 10 Ocak 2017 tarihine kadar 7 gün 24 saat sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. 

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