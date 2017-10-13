Duru Beytepe’de lansmana büyük ilgi

Tona Yapı ve Safe İnşaat A.Ş. Ortaklığında geliştirilen Duru Beytepe Projesinin Lansmanı, 500’ü aşkın misafir ve Duru Beytepe ev sahiplerinin katılımıyla gerçekleşti. ‘Burada Büyüsün’ temasıyla lansmanını yapan Ankara’nın En Yeşil Projesi Duru Beytepe, arka bahçesindeki eğlenceli etkinlikle de nasıl bir yaşam imkânı sunduğunu gözler önüne serdi. Bizim Bahçede koşup oynayan Çocuklar için de hediyeler unutulmadı. Uçurtma, misket, topaç, baloncuk gibi özel yapım nostaljik oyuncakların yanında, toplar, şapkalar ve balonlar tüm çocuklara ve kendini çocuk hissedenlere hediye edildi. Duru Beytepe Projesi Beytepe ve İnceğin kesişim noktasında eşsiz konumuyla 47.276 m2’lik arazi üzerine kuruluyor. Sadece 484 konuttan oluşan Duru Beytepe arazi büyüklüğünün yüzde 84’lük bölümü yeşil alan ve peyzaj alanı olarak ayrılmış vaziyette. 2+1’den 5+1’e kadar daire modellerinin yanında bahçe ve çatı dubleks seçenekleri de yer alıyor. Farklı yaşam alternatiflerine hitap eden Duru Beytepe Projesinde firma bünyesinde vade farksız 50 aya kadar ödeme imkânı bulunuyor. Aynı zamanda kişiye özel ödeme planlarıyla kendi bütçenize uygun ödeme planları da oluşturulabiliyor.