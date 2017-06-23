Eğitimde bir ilk Sağ Beyin-Sol Beyin Modeli

Alışılmış eğitim sistemleri dışına çıkarak Sağ Beyin-Sol Beyin Algılama Modelini uygulayacak olan kurum, uzman kadrosu ile bir ilke imza atacak. Model, öğrencilerin sınıf içerisindeki öğrenim başarısını en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

STANDART DIŞI EĞİTİM MODELİ

‘Hem sınav hem yaşam başarısı’ ilkesi ile yola çıkan, çağdaş, modern ve bilgi teknolojileri ile donatılmış Final Okulları Or-An yerleşkesi sınıf yerleştirme düzeninde Sağ Beyin-Sol Beyin Modeli ile bir ilke imza atacak. Eğitim kalitesini arttıracaklarını belirten Final Okulları Or-An Yerleşkesi Kurucusu Adem Aslan, “Öğrencilerimize bireysel farklılıklarından yola çıkarak eğitim veriyoruz. Öğrencinin kendini özel hissetmesi ile başarı doğru orantılıdır. Kişisel yeteneklerinin farkında olan öğrenciler yapacağı çalışmalar ve doğru yönlendirme ile başarıya ulaşıyor” dedi.