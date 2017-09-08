EGO otobüslerinde engel yok

EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, fiziksel engelli yolcuların, toplu taşıma araçlarından otobüslerle rahatlıkla seyahat edebilmeleri için EGO’nun filosunda bulunan 1500’ün üzerindeki otobüsün tamamını engelli erişimine uygun hale getirdiklerini söyledi.

Başkent’te, 75 bin 683 serbest ulaşım kartı kullanan engelli yolcu bulunduğunu belirten Genel Müdür Gündoğdu, EGO otobüslerine monte edilen özel mekanizmalı engelli asansörü ve rampalar sayesinde, engelli vatandaşların toplu taşıma araçlarında hiçbir engelle karşılaşmadan konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat ettiklerini kaydetti. EGO tarafından verilen serbest engelli kartına sahip yolculardan 58 bin 702 yolcunun toplu taşıma araçlarını tek başına kullanarak seyahat edebildiğini vurgulayan Gündoğdu, tek başına seyahat edemeyecek ağır fiziksel durumda olan 16 bin 981 yolcunun ise refakatçi yardımıyla toplu taşıma aracını kullandığını ifade etti.

Ankara’da EGO otobüsleriyle günlük 700 ile 750 bin kişinin ulaşımının sağlandığını belirten Gündoğdu, günde ortalama 33 bin engelli vatandaşın da kent içi ulaşımında EGO otobüslerinden faydalandığını belirtti.

EGO’nun yenilikçi ve öncü projeleri uygulamaya koyarken, hizmetini de hızlı, kaliteli, güvenli ve konforlu bir şekilde en üst seviyede sürdürmenin arzusu içerisinde olduğunu kaydeden Genel Müdür Gündoğdu, şunları söyledi: “Amacımız, Başkent’te yaşayan tüm vatandaşlara eşit şekilde hizmet götürmektir. Fiziksel durumlarından dolayı tekerlekli sandalye veya koltuk değneklerine bağımlı yaşamak zorunda kalan vatandaşların, başkalarının yardımı olmadan ulaşımlarını gerçekleştirerek evlerinden işlerine, okullarına veya kent içinde gitmek istedikleri yerlere tek başlarına, özgür, güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamaktır. Özel mekanizmalı otobüsler sayesinde, engelli vatandaşlarımızın önündeki engellerini ortadan kaldırmış olduk.”