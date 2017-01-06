EGO otobüslerine dezenfekte

Soğukların başlamasıyla birlikte toplu ve kapalı ortamlarda yuvalanıp grip ve nezle gibi salgın hastalıklara neden olan virüslerin yayılmasını önlemek amacıyla eGO otobüsleri de özel ilaçlarla dezenfekte ediliyor. eGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, her gün ortalama 750 bin Başkentlinin sağlıklı ve temiz bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla EGO otobüslerinin her gece dip köşe temizlendiğini söyledi. Genel Müdür Gündoğdu, “Mevsimsel olarak ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla da otobüslerin içleri belirli aralıklarla hastanelerde kullanılan özel temizlik malzemeleriyle dezenfekte ediliyor. Böylece toplu taşım araçları kapalı mekanlarda hızla üreyen virüslerden arındırılmış oluyor” dedi.