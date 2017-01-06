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EGO otobüslerine dezenfekte

Ankara’da günlük ortalama 750 bin kişinin yararlandığı EGO otobüslerinde her gün yapılan rutin temizliklerin yanı sıra kolayca bulaşabilen nezle, grip gibi salgın hastalıklara karşı da dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor.

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Soğukların başlamasıyla birlikte toplu ve kapalı ortamlarda yuvalanıp grip ve nezle gibi salgın hastalıklara neden olan virüslerin yayılmasını önlemek amacıyla eGO otobüsleri de özel ilaçlarla dezenfekte ediliyor. eGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu,  her gün ortalama 750 bin Başkentlinin sağlıklı ve temiz bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla EGO otobüslerinin her gece dip köşe temizlendiğini söyledi. Genel Müdür Gündoğdu, “Mevsimsel  olarak ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkları  önlemek amacıyla da otobüslerin içleri  belirli aralıklarla hastanelerde kullanılan özel temizlik malzemeleriyle dezenfekte ediliyor.  Böylece toplu taşım araçları kapalı mekanlarda hızla üreyen virüslerden arındırılmış oluyor” dedi.

 

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